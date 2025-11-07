Carnet Feux d’artifice japonais

Ces images sont tirées d'un catalogue publicitaire pour les feux d'artifice Hirayama, publié vers 1890 par C. T. Brock & Co, la plus ancienne manufacture pyrotechnique britannique, fondée en 1698. Les feux d'artifice, inventés en Chine autour du IIe siècle av. n. è. et apparus au Japon vers 1600 sous le nom de hanabi ("fleurs de feu"), se sont développés et épanouis au XIXe siècle à Edo (devenue Tokyo en 1868). Hirayama Jinta ajoute aux feux d'artifice habituels - en cascades orangées - toute une gamme de motifs originaux et de couleurs brillantes. Ces illustrations simplifiées leur ajoutent une étonnante dimension graphique.