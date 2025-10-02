Les enquêtes philosophiques d'Herculine Poirot

Découvrez la philosophie autrement avec Herculine Poirot, qui résout les énigmes de l'existence comme son célèbre aïeul résolvait des crimes. Une approche rafraîchissante pour apprivoiser la pensée philosophique ! Arrière-petite-fille du célèbre détective, Herculine Poirot a hérité du sens aigu de l'enquête de son aïeul. Mais ne vous y trompez pas : ce n'est pas aux crimes qu'elle s'attaque, mais aux mystères de l'existence et aux questions fondamentales qui nous traversent quotidiennement. A travers 20 questions existentielles soigneusement examinées, ce livre vous invite à explorer les grandes interrogations de la vie : Le travail sert-il à s'acheter une Aston Martin ? Etre juste, est-ce couper la tarte en parts égales ? Que racontent vraiment nos rêves ? Dieu, un pari qui rapporte gros ou qui coûte cher ? A la lumière des grands philosophes, Herculine démêle avec clarté et humour ces questions complexes, rendant la philosophie enfin accessible et plaisante. Enfin, la philo se lit avec plaisir !