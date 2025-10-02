Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les enquêtes philosophiques d'Herculine Poirot

Francis Métivier, Romuald Gleyse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez la philosophie autrement avec Herculine Poirot, qui résout les énigmes de l'existence comme son célèbre aïeul résolvait des crimes. Une approche rafraîchissante pour apprivoiser la pensée philosophique ! Arrière-petite-fille du célèbre détective, Herculine Poirot a hérité du sens aigu de l'enquête de son aïeul. Mais ne vous y trompez pas : ce n'est pas aux crimes qu'elle s'attaque, mais aux mystères de l'existence et aux questions fondamentales qui nous traversent quotidiennement. A travers 20 questions existentielles soigneusement examinées, ce livre vous invite à explorer les grandes interrogations de la vie : Le travail sert-il à s'acheter une Aston Martin ? Etre juste, est-ce couper la tarte en parts égales ? Que racontent vraiment nos rêves ? Dieu, un pari qui rapporte gros ou qui coûte cher ? A la lumière des grands philosophes, Herculine démêle avec clarté et humour ces questions complexes, rendant la philosophie enfin accessible et plaisante. Enfin, la philo se lit avec plaisir !

Par Francis Métivier, Romuald Gleyse
Chez Nathan

|

Auteur

Francis Métivier, Romuald Gleyse

Editeur

Nathan

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les enquêtes philosophiques d'Herculine Poirot par Francis Métivier, Romuald Gleyse

Commenter ce livre

 

Les enquêtes philosophiques d'Herculine Poirot

Francis Métivier, Romuald Gleyse

Paru le 02/10/2025

200 pages

Nathan

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095058630
9782095058630
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.