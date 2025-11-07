"Si rares, si peu nombreux, sont les visages qui, au cours d'une vie, font naître à l'amour. Seuls quelques-uns nous sont mystérieusement destinés". Récit intime et méditation sur le sentiment amoureux, Veneris memories retrace une errance et révèle un itinéraire : le double voyage initiatique d'un jeune homme de vingt-trois ans. Parti vivre dans l'ouest irlandais, il se forge un autre regard au contact des solitudes atlantiques et d'une jeune fille silencieuse, Grace... Un être inaccessible, qui disparaît et réapparaît sous les traits d'une inconnue, croisée dans la rue.