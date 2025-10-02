So Christmas !

Offrez-vous un Noël tout en douceur avec ces 30 adorables illustrations kawaii qui transforment le coloriage en un moment de détente pour les fêtes. 30 illustrations soigneusement créées dans le style kawaii qui reprennent tout l'univers magique de Noël : sapins à décorer, scènes douillettes au coin du feu, personnages mignons jouant dans la neige, moments festifs à la patinoire et bien d'autres surprises ! Le plus : un grand format confortable avec un rabat pour protéger vos créations et un papier épais spécialement adapté aux feutres à alcool. De quoi vous faire plaisir tout au long de cette période festive !