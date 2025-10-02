Inscription
So Christmas !

Tessa Aaij

Offrez-vous un Noël tout en douceur avec ces 30 adorables illustrations kawaii qui transforment le coloriage en un moment de détente pour les fêtes. 30 illustrations soigneusement créées dans le style kawaii qui reprennent tout l'univers magique de Noël : sapins à décorer, scènes douillettes au coin du feu, personnages mignons jouant dans la neige, moments festifs à la patinoire et bien d'autres surprises ! Le plus : un grand format confortable avec un rabat pour protéger vos créations et un papier épais spécialement adapté aux feutres à alcool. De quoi vous faire plaisir tout au long de cette période festive !

Par Tessa Aaij
Chez Nathan

Auteur

Tessa Aaij

Editeur

Nathan

Genre

Coloriages adultes

So Christmas !

Tessa Aaij

Paru le 02/10/2025

64 pages

Nathan

8,99 €

9782095057961
