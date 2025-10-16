On peut rater sa vie mais pas sa cave

Un livre pour comprendre et choisir ses vins qui ne se prend pas la tête, abordable par le plus grand nombre. Une aide simple à la constitution d'une cave par des professionnels, jeunes et sans préjugés La méthode douce pour devenir le Don Corleone du vin ! Ce livre au style simple, abordable et décomplexé propose une nouvelle approche pour apprendre ou mieux connaître le vin : plus accessible, moins technique, et surtout plus digeste que de nombreux livres existants, qui peuvent parfois rebuter le lecteur. Il s'adresse avant tout à un public de néophytes et d'amateurs qui souhaitent s'aventurer en toute décontraction sur des chemins de traverse à la découverte des viticulteurs d'aujourd'hui, tournés vers des méthodes plus douces, de la vigne au chais. Un ouvrage pour en apprendre beaucoup sur toutes les régions de France. En somme un compagnon et un conseiller pour construire sa cave en fonction de ses goûts et loin des poncifs sur les fameux "grands crus" trop souvent inabordables. Buvez bon, buvez bien !