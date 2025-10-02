Inscription
#Roman jeunesse

L'histoire de l'humanité racontée par des enfants

Tamar Weiss-Gabbay, Shiraz Fuman, Brice Germain

ActuaLitté
Découvrez l'Histoire comme vous ne l'avez jamais vue : à travers les yeux de 20 enfants ordinaires de différentes époques ! Un documentaire captivant et illustré qui fascine les lecteurs dès 8 ans. L'Histoire de l'Humanité racontée par des enfants : un voyage unique à travers le temps ! Ce documentaire vous propose de découvrir la grande Histoire à travers le quotidien de 20 filles et garçons ordinaires et de leurs familles, de la Préhistoire jusqu'au début du XXe siècle. Suivez la petite fille sans nom qui découvre le feu en Afrique, Korinna qui assiste clandestinement aux Jeux Olympiques interdits aux femmes il y a 2500 ans, ou encore David qui, en 1840, travaille à la mine et observe les bouleversements de l'industrialisation. C'est n'est pas l'Histoire des rois et des reines, des batailles et des révolutions, mais l'histoire quotidienne de filles et de garçons ordinaires et de leur famille. Un documentaire captivant relu par des experts de chaque période , dont Yuval Noah Harari, auteur du bestseller Sapiens.

Par Tamar Weiss-Gabbay, Shiraz Fuman, Brice Germain
Chez Nathan

|

Auteur

Tamar Weiss-Gabbay, Shiraz Fuman, Brice Germain

Editeur

Nathan

Genre

Généralités

L'histoire de l'humanité racontée par des enfants

Tamar Weiss-Gabbay, Shiraz Fuman trad. Brice Germain

Paru le 02/10/2025

224 pages

Nathan

22,90 €

ActuaLitté
9782095047894
