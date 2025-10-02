Elémentaire mon cher Wouafson !

Devenez le partenaire de l'inspecteur Wouafson dans 8 enquêtes palpitantes à Londres ! L'histoire : Oh my God ! Cambriolages, disparitions... rien ne va plus à Londres ! Et les suspects ne manquent pas ! L'inspecteur Wouafson a besoin d'aide pour mener ses enquêtes. Tu es prêt. e ? A travers 8 enquêtes passionnantes , votre enfant devra analyser les indices donnés par les témoins ("il portait un chapeau", "il ne portait pas de sac"...), procéder par élimination parmi les 8 suspects, et démasquer le coupable en manipulant les tirettes et des volets !