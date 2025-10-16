Inscription
#Album jeunesse

3... 2... 1... C'est Noël !

Soledad Bravi, Hervé Eparvier

Un inventaire de Noël signé Soledad Bravi pour préparer les fêtes ! Noël, c'est quand j'ouvre la petite fenêtre du calendrier de l'avent Noël, c'est quand on va à la patinoire Noël, c'est quand j'écris ma lettre au Père Noël Dès leur plus jeune âge, les enfants sont émerveillés par la magie de Noël. Et l'attente est d'autant plus magique qu'il y a toute sortes de choses à faire avant le grand jour : se balader dans les rues en reniflant les délicieuses odeurs de marrons glacés, ramasser des pommes de pin en forêt, démêler les guirlandes pour mettre sur le sapin ou encore accrocher une chaussette sur la cheminée. Soledad Bravi retranscrit à merveille tous ces petits plaisirs quotidiens dans ce tout-carton simple et efficace grâce à ses emblématiques illustrations drôles et pleines de douceur. Un livre parfait pour accompagner les plus jeunes à l'approche de Noël !

Soledad Bravi, Hervé Eparvier
Editions Gründ

Auteur

Soledad Bravi, Hervé Eparvier

Editeur

Editions Gründ

Genre

Tout-carton

3... 2... 1... C'est Noël !

Soledad Bravi, Hervé Eparvier

Paru le 16/10/2025

40 pages

Editions Gründ

13,95 €

9782324037856
