A Harvest of Hearts

Alison Jacquet-Robert, Eames Andrea

Exquise et fabuleuse, une cozy fantasy aux accents de Miyazaki et de Diana Wynne Jones, un conte gothique qui emportera votre coeur à tout jamais. Depuis toujours, aux quatre coins du royaume, les sorcières dérobent des morceaux de coeur aux hommes, pour nourrir leur magie et maintenir la paix. Foss, fille de boucher parfaitement ordinaire, se pensait à l'abri du danger... jusqu'à ce qu'elle soit victime d'un sorcier à la terrible beauté. Pour récupérer son coeur volé, Foss se lance alors dans une quête qui va la mener de la maison enchantée du magicien, où elle se fait embaucher comme gouvernante, aux plus lointaines et obscures forêts. Sur son chemin, un chat très bavard, de puissantes sorcières et un roi qui fait peser un sortilège fatal sur le royaume tout entier...

Par Alison Jacquet-Robert, Eames Andrea
Chez Editions Gallimard

Auteur

Alison Jacquet-Robert, Eames Andrea

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Mondes fantastiques

A Harvest of Hearts

Eames Andrea trad. Alison Jacquet-Robert

Paru le 02/10/2025

420 pages

Editions Gallimard

18,90 €

9782075220019
