Montres rares

Paul Miquel

100 garde-temps d'exception, sélectionnés, racontés et décortiqués par l'expert français en la matière, dans un très grand livre sous étui Cet ouvrage présente près de 100 montres, les plus rares du monde, y compris celles dont il n'existe qu'un seul exemplaire. Qu'elles doivent leur caractère exceptionnel à leur complexité mécanique, à leur design, à leur prix astronomique ou à leur histoire, toutes témoignent du génie de cet art de haute précision qu'est la belle horlogerie. Des montres ayant battu tous les records aux enchères ces dernières années aux " pépites " de technicité et de complication, en passant par les garde-temps uniques des héros d'hier et d'aujourd'hui, ce livre passionnera professionnels, collectionneurs et amateurs, mais aussi tous ceux que l'univers des montres fascine. Préfaces d' Aurel Bacs (cofondateur de la société d'expertise horlogère Bacs & Russo et commissaire priseur pour la maison Phillips) et de Jean-Claude Biver (ancien président de la division horlogère de LVMH, fondateur de la maison JC Biver).

Paul Miquel
Chez Editions Gründ

Auteur

Paul Miquel

Editeur

Editions Gründ

Genre

Bijouterie, horlogerie

Montres rares

Paul Miquel

Paru le 16/10/2025

240 pages

Editions Gründ

69,00 €

9782324037405
