"A damn fine book' écrit et réalisé par Johan Chiaramonte & Camille Mathieu 11 h 30. 24 février. Vous entrez dans la ville de Twin Peaks. Cinq miles au sud de la frontière canadienne, douze miles à l'ouest de la frontière de l'Etat. Comme un guide, ce livre vous ouvre les portes d'une ville-monde, confinée entre montagnes et forêts, un univers façonné par David Lynch et Mark Frost il y a plus de trois décennies, et dont le culte résiste à l'épreuve du temps. Entre une part de tarte à la cerise et une bonne nuit de sommeil au Great Northern Hotel, partez à la rencontre de ses personnages hauts en couleur, plongez dans son atmosphère envoûtante, découvrez ses plaisirs gourmands et ses plus insondables secrets... Mais n'oubliez pas : il existe un envers à cette pittoresque petite ville. Dans ces bois profonds, quelque chose rôde. Mystères à Twin Peaks vous entraîne de l'autre côté du miroir, dévoilant un univers à deux visages où la réalité, parfois, vacille au bord du rêve. Votre enquête commence ici. Réchauffez quelques litres de café, glissez des piles neuves dans votre dictaphone, car on sait quand on entre à Twin Peaks, mais jamais quand on en ressort...