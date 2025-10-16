Ecouter, parler : soigner

Comment bien communiquer et améliorer la relation soignant-soigné Comment favoriser la confiance, l'observance et l'implication dans les soins ? Comment aider les patients à trouver en eux des ressources pour avancer ? Comment s'investir sans se sentir envahi ? Comment nouer le dialogue avec des patients dits "difficiles" , plaintifs, agressifs ou... qui n'avaient pas envie de venir ? Voici des questions au coeur de la relation de soin sur le terrain. C'est d'ailleurs souvent là, sur les aspects relationnels, que des difficultés sont rencontrées. Pour autant, dans nos métiers, on apprend à soigner, beaucoup moins à communiquer. Mais est-il possible d'apprendre, concrètement, comment écouter et parler, pour mieux soigner ? C'est précisément l'objectif de ce livre : proposer, simplement et avec de nombreux exemples réalistes, des clés de compréhension et outils pratiques, éclairés par les concepts psychologiques fondamentaux nécessaires à leur maniement. L'auteur s'appuie sur les thérapies "brèves" , connues pour avoir développé des outils de communication et de relation comme éléments centraux de leur pratique. Riche de ce contenu, ce livre s'adresse à tous les professionnels du soins (médecins, psychologues, infirmier. e. s, sage-femmes...) mais aussi à tous ceux qui oeuvrent dans le champ de la relation d'aide pour les encourager à renforcer le lien humain et favoriser la dynamique de soin.