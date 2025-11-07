Inscription
#Beaux livres

Mon neveu coréen

Dominique Herbert, Hyunmin Ryu

ActuaLitté
Avec tendresse, le photographe Hyunmin Ryu a suivi pendant plusieurs années le quotidien de son jeune neveu, Kim Sae-Hyun, capturant avec justesse moments de jeu et d'ennui, joie et mélancolie. Ses images, qui oscillent entre scènes prises sur le vif et mises en scène complices, détournent avec humour les codes de la photographie de famille. En filigrane se dessine aussi l'autoportrait pudique d'un oncle aimant, et une réflexion sensible sur le pouvoir de la photographie à saisir le fragile passage de l'enfance à l'adolescence. Plongée intime et inattendue dans une Corée du Sud marquée par l'image et le jeu vidéo, Mon neveu coréen s'accompagne d'un entretien avec le jeune héros du livre, aujourd'hui adolescent, qui revient sur cette expérience artistique hors du commun.

Par Dominique Herbert, Hyunmin Ryu
Chez Editions Le Bec en l'air

|

Auteur

Dominique Herbert, Hyunmin Ryu

Editeur

Editions Le Bec en l'air

Genre

Thèmes photo

Mon neveu coréen

Hyunmin Ryu trad. Dominique Herbert

Paru le 21/11/2025

96 pages

Editions Le Bec en l'air

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782367442037
