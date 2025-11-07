Avec tendresse, le photographe Hyunmin Ryu a suivi pendant plusieurs années le quotidien de son jeune neveu, Kim Sae-Hyun, capturant avec justesse moments de jeu et d'ennui, joie et mélancolie. Ses images, qui oscillent entre scènes prises sur le vif et mises en scène complices, détournent avec humour les codes de la photographie de famille. En filigrane se dessine aussi l'autoportrait pudique d'un oncle aimant, et une réflexion sensible sur le pouvoir de la photographie à saisir le fragile passage de l'enfance à l'adolescence. Plongée intime et inattendue dans une Corée du Sud marquée par l'image et le jeu vidéo, Mon neveu coréen s'accompagne d'un entretien avec le jeune héros du livre, aujourd'hui adolescent, qui revient sur cette expérience artistique hors du commun.