Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Deviens visible

Steves Hounkponou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Oubliez tout ce que vous savez sur le storytelling ! Le storytelling est la clé pour devenir visible, avoir plus d'impact et vendre davantage. Pourtant, peu de personnes l'utilisent correctement. Dans ce livre, Steves Hounkponou, expert en notoriété, vous donne toutes ses ficelles pour : - aligner votre mission et votre vision ; - comprendre d'où vous venez et trouver l'histoire qui résonnera le plus avec votre cible ; - rendre votre histoire vraiment mémorable et la transformer en une image de marque puissante. Avec des conseils pratiques et des exemples inspirants, découvrez comment attirer naturellement vos clients et développer votre business. Entrepreneurs, ce livre est votre guide pour écrire votre propre success story ! Ecrivez votre histoire et faites de votre business une réussite visible.

Par Steves Hounkponou
Chez Vuibert

|

Auteur

Steves Hounkponou

Editeur

Vuibert

Genre

Création d'entreprise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Deviens visible par Steves Hounkponou

Commenter ce livre

 

Deviens visible

Steves Hounkponou

Paru le 16/10/2025

224 pages

Vuibert

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311629835
9782311629835
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.