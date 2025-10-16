Deviens visible

Oubliez tout ce que vous savez sur le storytelling ! Le storytelling est la clé pour devenir visible, avoir plus d'impact et vendre davantage. Pourtant, peu de personnes l'utilisent correctement. Dans ce livre, Steves Hounkponou, expert en notoriété, vous donne toutes ses ficelles pour : - aligner votre mission et votre vision ; - comprendre d'où vous venez et trouver l'histoire qui résonnera le plus avec votre cible ; - rendre votre histoire vraiment mémorable et la transformer en une image de marque puissante. Avec des conseils pratiques et des exemples inspirants, découvrez comment attirer naturellement vos clients et développer votre business. Entrepreneurs, ce livre est votre guide pour écrire votre propre success story ! Ecrivez votre histoire et faites de votre business une réussite visible.