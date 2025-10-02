Inscription
A la vie

Robert Badinter, Darius Rochebin

"Un jour, au milieu d'un silence, j'ai entendu la respiration de l'homme qui encourait la mort. Ce son ne m'a plus jamais quitté. Je devenais le dépositaire de la vie qui palpitait derrière moi. Un souffle fragile me reliait à lui". De ses origines familiales au combat pour l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter retrace, dans ces entretiens menés à la fin de sa vie par Darius Rochebin, les épisodes marquants de sa trajectoire exceptionnelle : celle qui a mené ce fils d'immigrés juifs d'Europe de l'Est au bureau du garde des Sceaux. En résulte un portrait étonnant de liberté, de vivacité, souvent d'humour, où Robert Badinter raconte avec un égal naturel la lutte pour la survie sous l'Occupation, ses premières amours à New York, sa passion de la littérature et de la politique ou son apprentissage de l'art oratoire. D'un bout à l'autre, cet ouvrage poignant est traversé par la question de son rapport à la France et à une République qui aujourd'hui, avec son entrée au Panthéon, l'honore.

Par Robert Badinter, Darius Rochebin
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Robert Badinter, Darius Rochebin

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Actualité politique France

A la vie

Darius Rochebin

Paru le 02/10/2025

112 pages

Editions Gallimard

15,00 €

