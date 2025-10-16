Inscription
Réussissez votre prise de poste (pour les managers et dirigeants)

Laurent Oddoux, Pia Buchet

ActuaLitté
Incarnez dès les premiers joursn un leadership courageux et inspirant ! Vous venez d'être nommé manager ou prenez un nouveau poste de direction ? Transformez ce moment décisif en tremplin ! Grâce à une méthodologie éprouvée, issue de dix ans d'accompagnement, ce guide vous permettra d'instaurer une confiance solide dès les premières heures de votre prise de poste - en vous, auprès de votre équipe, de votre hiérarchie et de vos pairs. Retours d'expérience, outils de self-coaching, postures clés du leadership : tout est réuni pour éviter les pièges classiques et avoir un impact durable sur votre organisation.

Par Laurent Oddoux, Pia Buchet
Chez Vuibert

Auteur

Laurent Oddoux, Pia Buchet

Editeur

Vuibert

Genre

Management

Réussissez votre prise de poste (pour les managers et dirigeants)

Pia Buchet

Paru le 16/10/2025

192 pages

Vuibert

22,00 €

9782311629019
