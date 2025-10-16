Réussissez votre prise de poste (pour les managers et dirigeants)

Incarnez dès les premiers joursn un leadership courageux et inspirant ! Vous venez d'être nommé manager ou prenez un nouveau poste de direction ? Transformez ce moment décisif en tremplin ! Grâce à une méthodologie éprouvée, issue de dix ans d'accompagnement, ce guide vous permettra d'instaurer une confiance solide dès les premières heures de votre prise de poste - en vous, auprès de votre équipe, de votre hiérarchie et de vos pairs. Retours d'expérience, outils de self-coaching, postures clés du leadership : tout est réuni pour éviter les pièges classiques et avoir un impact durable sur votre organisation.