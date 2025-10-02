Inscription
Le roi Arthur

Dominique Bona

Comment exister dans un monde où le père est un roi ? Dominique Bona évoque son père, Arthur Conte (1920-2013), qui fut écrivain, historien et journaliste, mais aussi député, ministre sous la IV ? République et président de l'ORTF : une figure politique marquante depuis l'après-guerre jusqu'à la fin des années 1970. Elle trace au plus intime un portrait profondément ancré dans une époque et dans une région, le Midi catalan, avec ses "paysans de la vigne" et ses conteurs éternels. Du village natal de Salses aux coulisses de l'Assemblée nationale remontent des éclats de souvenirs, tout un passé familial, coloré, sonore. Ce père aimait chanter, réciter des poèmes, et racontait inlassablement des histoires. Il puisait pour cela dans le vieux fonds du merveilleux qui remonte à la nuit des temps. Et le roi celte qui a donné son nom à la légende, ce roi assis à la Table ronde avec ses chevaliers fameux, ses fées et son Enchanteur, faisait partie de son répertoire. Leurs voix se mêlent ici et se répondent. Livre sur la filiation, sur la transmission, ce récit plein de charme est aussi un roman d'apprentissage : une tentative pour comprendre le sens de sa propre histoire, quand on a grandi à l'ombre du père.

Par Dominique Bona
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Dominique Bona

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Le roi Arthur

Dominique Bona

Paru le 02/10/2025

352 pages

Editions Gallimard

22,00 €

9782073118318
