A pleurer tout nous condamne

Cécile Cabanac

Un cold-case oppressant ! Alice n'en peut plus. Jeune attachée parlementaire, elle croule sous le travail pour un salaire de misère et subit un harcèlement constant qui la mine au point de nourrir des idées de plus en plus noires. Pour éviter de sombrer, elle quitte tout. C'est au Pays basque qu'elle se réfugie, dans la maison familiale empreinte du souvenir de la flamboyante Diane, sa tante disparue vingt ans plus tôt. Un mystère jamais résolu qui hante ces murs et, bien au-delà, tous ceux qui l'ont connue. Comme une évidence, Alice va alors éprouver la nécessité de faire la lumière sur cet événement marquant de son enfance. Mais ici, dans le petit village de Saint-Just-Ibarre, la vie semble régie par les secrets, et sa présence dérange. Alice, pourtant, ne renoncera pas. Ce cold case qui a mis la gendarmerie en échec, elle le résoudra quoi qu'il lui en coûte. " Il faut lire tout Cabanac ! Allez-y, c'est une star ! " Gérard Collard - La Griffe Noire (Saint-Maur-des-Fossés) " L'autrice confirme son entrée dans la cour des grands. " Aujourd'hui en France Tous les grands succès de Cécile Cabanac sont chez Pocket

Par Cécile Cabanac
Chez Pocket

Auteur

Cécile Cabanac

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

A pleurer tout nous condamne

Cécile Cabanac

Paru le 16/10/2025

480 pages

Pocket

9,90 €

9782266347587
