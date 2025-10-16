Mon carnet 5 minutes

Un carnet pratique pour transformer son quotidien, 5 minutes à la fois. Transformez votre perception de ce qui vous entoure avec ce guide qui apprend à cultiver la gratitude sur une période d'un an. Inclut des activités quotidiennes nous encourageant à réfléchir et à focaliser nos pensées, accompagnées de questionnements plus profonds et de défis, mais aussi de citations inspirantes pour rester motivé tout au long de l'année. C'est le seul journal dont vous ayez besoin pour apporter de la positivité, de la joie et de la reconnaissance à votre vie. Un outil puissant dans l'amélioration de notre bien-être. Entre autres bénéfices, exprimer sa gratitude dans un journal réduit le stress, rend plus heureux et améliore l'estime de soi. Ce journal flexible permet soit de commencer la journée du bon pied avec cinq minutes d'écriture, soit de prendre du temps avant de se coucher pour organiser nos pensées, garantissant une bonne nuit de sommeil. Ce magnifique journal, écrit par un conseiller qualifié et sublimement illustré, offre un espace calme et encourageant nous guidant sur le chemin de la gratitude.