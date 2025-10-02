Inscription

#Imaginaire

Dracula

Bram Stoker, Alain Morvan

ActuaLitté
Assoiffé de sang, le comte Dracula est l'un des anti-héros les plus célèbres de notre patrimoine culturel. Sa reprise dans la culture populaire a dépassé son origine littéraire : Dracula a éclipsé Bram Stoker. Il est temps de redécouvrir la richesse de style et la profondeur de sens de ce roman paru en 1897. Dracula raconte l'histoire d'une chasse au vampire, de la Transylvanie à l'Angleterre. C'est aussi une quête pour rationaliser le surnaturel. S'inscrivant dans la veine du roman épistolaire, Bram Stoker complexifie le dispositif des lettres en y ajoutant des extraits de journaux intimes et d'articles de presse, comme autant de témoignages d'un phénomène inexplicable. Cet aspect composite, associé à l'alternance des voix narratives, fait toute la modernité du roman, aussi hybride que son héros. Renouvelant le thème du revenant, Dracula est le non-mort, celui qui n'a pas pu bénéficier du repos et vient hanter les vivants, se nourrissant de leurs forces vitales. Dans un perpétuel entre-deux, il incarne la figure de l'Autre, l'étranger, celui qui dérange l'ordre établi. Bram Stoker exalte ici l'étrangeté, le malaise et la transgression. Attirant autant que repoussant, à la frontière entre l'homme et le monstre, se jouant du bien comme du mal, Dracula n'est-il pas le miroir de nos contradictions ?

Par Bram Stoker, Alain Morvan
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Bram Stoker, Alain Morvan

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Fantastique

Dracula

Bram Stoker trad. Alain Morvan

Paru le 02/10/2025

672 pages

Editions Gallimard

4,60 €

ActuaLitté

