Sur les rivages d'Asie

Rosemary Taleb-Rivière

"Homme libre, toujours tu chériras la mer ! " "Désireuse de vérifier les mots de Baudelaire, moi aussi, bien que femme, j'allais m'abandonner à la mer. Lors de mes précédents voyages ce n'est jamais vers le littoral que je me dirigeais, mais vers les formations colossales de grès du Hunan, vers les premières marches de l'Himalaya ou les yardangs du désert. de Gobi. La roche en soi, les strates, traces tangibles du temps. Seulement mon objectif n'était plus de suivre le temps, c'était de m'en extraire ; il me fallait marcher là où aucune trace ne survit car engloutie continuellement par les flots : le rivage. Cette bande mouvante qui délimite la frontière entre les deux royaumes de notre planète et qui, à certains endroits, en se mordant la queue, donne naissance à une île, orpheline de la terre en pleine mer. Ce voyage tourné vers le large ne me guiderait donc pas une énième fois vers la Chine, terre de mes premiers émois d'exploration. Néanmoins, c'est de ce côté du globe que mon coeur penche invariablement. ". .

Par Rosemary Taleb-Rivière
Chez Elytis

|

Auteur

Rosemary Taleb-Rivière

Editeur

Elytis

Genre

Thèmes picturaux

Sur les rivages d'Asie

Rosemary Taleb-Rivière

Paru le 07/11/2025

156 pages

Elytis

35,00 €

9782356394293
© Notice établie par ORB
