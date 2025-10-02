Inscription
#Roman francophone

D'or et de jungle

Jean-Christophe Rufin

ActuaLitté
"Une ville ne vous servira pas à grand-chose. Vous serez toujours soumis aux lois, à la fiscalité, aux lobbies. Votre problème, c'est l'Etat. Aussi bien la Californie que l'Etat fédéral. Et pour se soustraire à l'Etat, il faut en avoir un". Ronald Daume, directeur d'une agence de renseignements privée, prépare un coup d'Etat. Sa cible ? Le sultanat de Brunei. Ce petit pays d'or (noir) et de jungle serait livré "clefs en main" à un géant du numérique en quête d'un pouvoir sans limites. Ronald réunit alors une équipe détonante : un ancien membre d'Action Directe, une spécialiste queer de géopolitique, deux hackeurs asociaux, un Gitan charmeur et une ex-amante habitée par un irrépressible goût de l'action. Ensemble, ils vont faire basculer Brunei dans le chaos...

Par Jean-Christophe Rufin
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Jean-Christophe Rufin

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

D'or et de jungle

Jean-Christophe Rufin

Paru le 02/10/2025

496 pages

Editions Gallimard

10,00 €

ActuaLitté
9782073073259
