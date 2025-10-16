Inscription
#Roman francophone

Mille soleils splendides

Valérie Bourgeois, Khaled Hosseini

ActuaLitté
Bouleversant, Mille soleils splendides mêle habilement la chronique d'un pays dévasté par les guerres civiles incessantes et les destins tragiques de deux femmes éprises de liberté. A Kaboul, Mariam endure un mariage contraint avec un homme violent. L'arrivée de la jeune Laila sous son toit est une épreuve de plus. Mais, entre ces femmes que tout oppose, la rivalité va bientôt faire place à une indéfectible amitié... Et à l'espoir d'une autre vie. Par l'auteur des Cerfs-Volants de Kaboul , un chant d'amour poignant pour l'Afghanistan, déchiré par la barbarie. " Khaled Hosseini convoque des sentiments universels. [... ] En hommage à ce peuple courageux qui prend appui sur ses drames pour se relever. " Jeanne de Ménibus, Le Figaro Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Valérie Bourgeois

Chez 10/18

Auteur

Valérie Bourgeois, Khaled Hosseini

Editeur

10/18

Genre

Littérature anglo-saxonne

Mille soleils splendides

Khaled Hosseini trad. Valérie Bourgeois

Paru le 16/10/2025

424 pages

10/18

17,00 €

9782264086266
