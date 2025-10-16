Bouleversant, Mille soleils splendides mêle habilement la chronique d'un pays dévasté par les guerres civiles incessantes et les destins tragiques de deux femmes éprises de liberté. A Kaboul, Mariam endure un mariage contraint avec un homme violent. L'arrivée de la jeune Laila sous son toit est une épreuve de plus. Mais, entre ces femmes que tout oppose, la rivalité va bientôt faire place à une indéfectible amitié... Et à l'espoir d'une autre vie. Par l'auteur des Cerfs-Volants de Kaboul , un chant d'amour poignant pour l'Afghanistan, déchiré par la barbarie. " Khaled Hosseini convoque des sentiments universels. [... ] En hommage à ce peuple courageux qui prend appui sur ses drames pour se relever. " Jeanne de Ménibus, Le Figaro Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Valérie Bourgeois