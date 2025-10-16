Inscription
#Polar

Fonds noirs

Xavier Boissel

ActuaLitté
Wouters, un commissaire désabusé, se retrouve plongé dans un complot politique obscur qui pourrait devenir un piège mortel. Paris, 1986. Un expert-comptable tombe de la fenêtre de son appartement. Tout laisse à penser à un suicide, l'homme était nerveux et agité, mais sa fille refuse obstinément d'y croire. Une amie lui donne le contact de son oncle, Wouters, un pilier de la PJ, commissaire désabusé proche de la retraite, qui décide de l'aider. Rapidement, il décèle des coïncidences troublantes : une série de cambriolages dans le sillage du mort, un " accident " sur le chantier en face de son immeuble, mais surtout, sa proximité avec certains membres du parti socialiste, mêlés à une sombre histoire de vente illégale d'armes. Derrière ce décès anodin en apparence, Wouters risque bien de déterrer des secrets que certains politiques paieraient cher pour laisser enfouis.

Par Xavier Boissel
Chez 10/18

|

Auteur

Xavier Boissel

Editeur

10/18

Genre

Thrillers

Fonds noirs

Xavier Boissel

Paru le 16/10/2025

216 pages

10/18

8,30 €

9782264085641
© Notice établie par ORB
