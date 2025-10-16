Inscription
#Polar

Hollywood, les années rouges

Nikos Maurice

ActuaLitté
Hollywood, années 50. Alors que la peur rouge lance une véritable chasse aux sorcières, un jeune scénariste communiste se retrouve au coeur d'une enquête palpitante. Harvey Zrodwayne est un jeune dramaturge et scénariste brillant. Après ses premiers succès new-yorkais, son agent lui propose de rejoindre Hollywood où une carrière fulgurante l'attend. Seul hic : Harvey est communiste. Et en cette année 1951, le maccarthysme et la chasse aux sorcières battent leur plein, les têtes d'affiche tombent les unes après les autres pour " activités anti-américaines " et la méfiance est généralisée. Harvey s'en aperçoit vite, lui qui retrouve à Los Angeles son grand frère, Sam, scénariste à succès par ailleurs porté sur la bouteille qui dort avec un revolver et se sent traqué en permanence... Espions, intimidations et délation : dans un milieu où trahisons et coups bas règnent en maîtres, Harvey parviendra-t-il à s'en sortir ? Nikos Maurice nous entraîne dans l'Amérique des années cinquante en dressant le tableau de personnages hauts en couleur et attachants dans un style qui se joue des codes, à la fois comique et trépidant.

Par Nikos Maurice
Chez 10/18

|

Auteur

Nikos Maurice

Editeur

10/18

Genre

Thrillers

Hollywood, les années rouges

Nikos Maurice

Paru le 16/10/2025

456 pages

10/18

9,50 €

ActuaLitté
9782264084200
© Notice établie par ORB
