En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
Le Cassoulet

Gérard Bertrand, Jean-Claude Rodriguez

Le vademecum du Cassoulet. Avec pédagogie et illustrations pas à pas, les éléments indispensables pour exécuter remarquablement la recette et ses variantes. Une déclaration d'amour à la tradition culinaire de la région, traitée avec sincérité, poésie et humour. Un livre illustré associant recette, récits, conseils pour choisir les bons ingrédient. Une idée cadeau de fin d'année idéale pour les gourmands, gourmets et amoureux de la cuisine qui aiment régaler de grandes tablées conviviales. Le Cassoulet, Recettes & Récits - Jean-Claude Rodriguez Un livre de cuisine pas comme les autres, entre recettes, récits et art de vivre Plongez dans l'univers chaleureux, savoureux et hautement humain du Cassoulet avec ce livre unique en son genre, signé par le Chef Jean-Claude Rodriguez, fondateur de l'Académie Universelle du Cassoulet et véritable ambassadeur de ce plat d'anthologie du patrimoine culinaire français. Livre de recettes illustré et détaillé pas à pas, mais aussi roman graphique et hommage poétique, Le Cassoulet, Recettes & Récits célèbre ce grand classique de la cuisine à travers : - la recette de référence, détaillée pas à pas - des variantes mises en scène avec raffinement - des récits personnels et anecdotes savoureuses - une iconographie riche : photographies culinaires et illustrations. Un ouvrage aussi esthétique que pratique, idéal à offrir ou à s'offrir pour redécouvrir le Cassoulet et apprendre à le cuisiner de main de maître : généreux, contemporain, profondément vivant. 120 pages Format carré 21x21 cm Editions Origine Nature - Parution : octobre 2025 SOMMAIRE : PREFACE AVANT-PROPOS LEGENDAIRE CASSOULET, IL ETAIT UNE FOIS LE CASSOULET, DIEU DE LA CUISINE OCCITANE LE CASSOULET ET MOI L'ART DU CASSOULET : Le Cassoulet dans la Cassole Les Ingrédients Les 10 commandements Le Cassoulet Languedocien Le Cassoulet des Vendanges Le Cassoulet à la Perdrix Le Cassoulet Troglodyte Quel vin pour accompagner le Cassoulet ? Les ragoûts du monde

Par Gérard Bertrand, Jean-Claude Rodriguez
Origine nature

Auteur

Gérard Bertrand, Jean-Claude Rodriguez

Editeur

Origine nature

Genre

Cuisine familiale

Le Cassoulet

Gérard Bertrand, Jean-Claude Rodriguez

Paru le 02/10/2025

120 pages

Origine nature

19,90 €

9791097708016
