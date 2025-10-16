La biographie référente d'un dictateur énigmatique Qui était le général Franco ? Bartolomé Bennassar analyse l'étonnant destin du Caudillo en deux volets : d'une part l'histoire d'une vie au fil de la chronologie, d'autre part les clefs pour comprendre l'homme : les frustrations de la jeunesse ; la " baraka " ; le culte du moi ; le sens de la manipulation des hommes ; la passion du pouvoir pour le pouvoir... Autant d'indices qui permettent la compréhension de ce règne implacable qui aura duré trente-six ans.