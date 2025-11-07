Inscription
#Album jeunesse

Les fabuleux records des animaux

Sylvie Bézuel

EXPLORE LA GRANDE DIVERSITE DE LA VIE SUR TERRE ! Les animaux réalisent au quotidien des performances extraordinaires pour s'adapter à leur milieu de vie. Grâce à ce livre, découvrez plus de 100 records d'animaux, famille par famille, des plus classiques aux plus insolites ! Quel primate a les plus longues moustaches ? Quel félin détient le record du saut en hauteur ? Quel mammifère marin a la plus longue dent ? Quel oiseau est le roi du camouflage ? Quel reptile est le plus petit au monde ? Quelle est la grenouille la plus venimeuse ? Quel insecte est le plus rapide du monde ? Et, en bonus, des quiz et des cartes récapitulatives pour apprendre en vous amusant !

Par Sylvie Bézuel
Chez Fleurus

Auteur

Sylvie Bézuel

Editeur

Fleurus

Genre

L'imagerie Fleurus

Les fabuleux records des animaux

Sylvie Bézuel

Paru le 07/11/2025

32 pages

Fleurus

8,95 €

9782215194460
