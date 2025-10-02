Inscription
#Essais

Régime alimentaire, le vrai du faux

Tim Spector

ActuaLitté
Apprenez le vrai du faux sur l'alimentation et construisez un régime alimentaire qui vous fait réellement du bien. Déconstruisez les nombreux mythes autour des régimes miracles. Préparez-vous à regarder votre assiette différemment... En nourrissant votre flore intestinale, vous prenez soin de vous. Les régimes classiques passent à côté de l'essentiel et sont déconstruits par les recherches scientifiques récentes. Ce livre va changer votre vie en vous libérant des régimes rigides pour vous guider vers une compréhension profonde de l'alimentation et personnalisée de votre santé.

Par Tim Spector
Chez Tita Editions

|

Auteur

Tim Spector

Editeur

Tita Editions

Genre

Autres régimes

Retrouver tous les articles sur Régime alimentaire, le vrai du faux par Tim Spector

Commenter ce livre

 

Régime alimentaire, le vrai du faux

Tim Spector

Paru le 16/10/2025

380 pages

Tita Editions

24,00 €

9791092847420
