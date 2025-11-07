Opération "Aube rouge"

Tandis que Laverdure et ses coéquipiers pleurent la mort d'un pilote français, Tanguy est plus que jamais soupçonné d'avoir trahi au profit des autorités chinoises. D'autant qu'il est bientôt sommé d'abattre un avion français pour prouver sa loyauté vis-à-vis de ses nouveaux maîtres... Suspense insoutenable, espionnage et géopolitique constituent la trame de fond concoctée par Patrice Buendia et Frédéric Zumbiehl, tandis que Sébastien Philippe chorégraphie les combats aériens avec la maestria d'un danseur étoile.