Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Opération "Aube rouge"

Patrice Buendia, Frédéric Zumbiehl, Sébastien Philippe

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tandis que Laverdure et ses coéquipiers pleurent la mort d'un pilote français, Tanguy est plus que jamais soupçonné d'avoir trahi au profit des autorités chinoises. D'autant qu'il est bientôt sommé d'abattre un avion français pour prouver sa loyauté vis-à-vis de ses nouveaux maîtres... Suspense insoutenable, espionnage et géopolitique constituent la trame de fond concoctée par Patrice Buendia et Frédéric Zumbiehl, tandis que Sébastien Philippe chorégraphie les combats aériens avec la maestria d'un danseur étoile.

Par Patrice Buendia, Frédéric Zumbiehl, Sébastien Philippe
Chez Dargaud

|

Auteur

Patrice Buendia, Frédéric Zumbiehl, Sébastien Philippe

Editeur

Dargaud

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Opération "Aube rouge" par Patrice Buendia, Frédéric Zumbiehl, Sébastien Philippe

Commenter ce livre

 

Opération "Aube rouge"

Patrice Buendia, Frédéric Zumbiehl, Sébastien Philippe

Paru le 07/11/2025

48 pages

Dargaud

15,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782205212495
9782205212495
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.