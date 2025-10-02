Capitaliser sur l'expérience ! Et si nos compétences se révélaient autant dans notre manière de travailler ensemble que dans notre savoir-faire ? Deux personnes, un même poste, un même salaire, et pourtant, une prestation radicalement différente... La compétence ne se résume pas à un savoir-faire figé : elle se façonne dans l'action, les situations réelles de travail, les tensions affrontées. Elle évolue, se transforme, se révèle. Que vous cherchiez à donner du sens à votre parcours, à faire le point sur votre trajectoire ou à préparer une nouvelle étape professionnelle en cohérence avec vos valeurs, ce livre vous permettra de comprendre ce qui fait votre différence pour "jouer des compétences" et trouver votre juste place. L'auteur vous invite à repenser votre rapport au travail à travers une cartographie vivante et dynamique : l'Archipel des compétences. Il vous éclaire sur la manière dont votre talent se développe, au croisement de votre personnalité, de vos expériences et de votre évolution de carrière. Avec des outils concrets et immédiatement exploitables, cet ouvrage vous aidera à conjuguer performance, savoir-faire et bien-être, efficacité et épanouissement.