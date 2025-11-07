Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Dans l'intimité d'un espion

Carre john Le, John Le Carré, Tim Cornwell

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ecrivain majeur de la seconde moitié du XXe siècle, John le Carré a été un épistolier prolifique. Ce recueil de lettres a pour ambition de faire entendre la voix intime de celui qui a permis au roman d'espionnage d'accéder au panthéon de la littérature. Couvrant sept décennies, elles nous éclairent à la fois sur sa vie et sur les périodes troublées dont il a été témoin. Abandonné par sa mère à l'âge de cinq ans, malmené par son père escroc, dont l'ombre ne cessera de le hanter, il étudie à Oxford, enseigne à Eton. Sa brève carrière dans le renseignement coïncide avec des années entachées par les trahisons des agents Blake, Burgess, Maclean et Philby au profit de l'Union soviétique. Après le succès retentissant de L'espion qui venait du froid , l'espion anonyme fait place au romancier public. Chroniqueur emblématique de la guerre froide, il se mue en pourfendeur des trafiquants d'armes ou de l'industrie pharmaceutique, tout en dénonçant les dérives de l'Angleterre et de ses dirigeants. Jusqu'à l'avènement du Brexit, "un suicide économique perpétré par des charlatans" . Ces lettres s'adressent à ses proches, à ses amis, ainsi qu'à des personnalités de la politique, de la littérature, du cinéma, comme Graham Greene, Philip Roth, Alec Guinness, Ralph Fiennes ou Sydney Pollack. Elles offrent la vision fulgurante de l'état du monde de l'après-guerre à nos jours, posent un regard inédit sur une oeuvre lumineuse explorant un univers de mensonges et, par-dessus tout, dressent le portrait d'un homme très privé, très passionné, très attachant. Traduit de l'anglais par Isabelle Perrin "On se souviendra de John le Carré comme du romancier anglais le plus important de la seconde moitié du XXe siècle" . Ian McEwan

Par Carre john Le, John Le Carré, Tim Cornwell
Chez Seuil

|

Auteur

Carre john Le, John Le Carré, Tim Cornwell

Editeur

Seuil

Genre

Correspondance

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dans l'intimité d'un espion par Carre john Le, John Le Carré, Tim Cornwell

Commenter ce livre

 

Dans l'intimité d'un espion

Carre john Le, John Le Carré

Paru le 07/11/2025

752 pages

Seuil

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021538427
9782021538427
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.