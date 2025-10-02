Inscription
La petite fée du père noël

Lucie Papineau, Josée Masse

Une histoire féérique et émouvante à lire et à relire pendant le temps des fêtes ! Par les créatrices de La licorne de Noël Zoé est une petite fée très curieuse... Voilà pourquoi, par un beau soir de décembre, elle se dirige à tire-d'aile vers le village des humains. Même si on lui a dit au moins huit-cent-quatre-vingt-douze fois que ce n'était pas une bonne idée. Ainsi commence cette merveilleuse histoire d'amitié entre une fillette, une petite fée au grand coeur et un lapin à l'oreille cassée. Sans oublier, bien sûr, une pincée de magie de Noël...

Chez Editions Auzou

Auteur

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Paru le 02/10/2025

40 pages

Editions Auzou

14,95 €

9791039567756
