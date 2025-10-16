Inscription
ELLE 1945-2025, un siècle au féminin

Seghers

ActuaLitté
A l'occasion des 80 ans du ELLE , un beau livre aux allures d'encyclopédie retraçant l'histoire de ce magazine aux photographies emblématiques et aux prises de position audacieuses. 1945. ELLE FAIT PARAITRE SON PREMIER NUMERO. Moderne, créatif, engagé, le journal fondé par Hélène Lazareff se tient aux côtés des femmes dans leur nouvelle vie. 2O25. DEPUIS 8O ANS, ELLE SE REINVENTE. Témoinet acteur de l'évolution de notre société, le magazine accompagne les femmes dans leurs envies, leurs aventures, leurs aspirations, leurs combats. POUR CELEBRER CET ANNIVERSAIRE , ce livre à l'allure d'encyclopédie visuelle traverse les époques et rend hommage à l'importance culturelle et historique du magazine : voici, réunies en un volume, les photos et les couvertures qui ont fait le ELLE depuis quatre-vingts ans. Icônes, top-modèles, artistes, actrices, écrivaines, toutes sont là. Légèreté, sororité, beauté, rire, mode, tout y est. Et vingt grandes plumes nous disent pourquoi, avec ELLE , nous vivons un siècle au féminin.

Genre

Histoire de la mode

ELLE 1945-2025, un siècle au féminin

Paru le 16/10/2025

312 pages

35,00 €

9782232148712
