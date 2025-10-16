Inscription
#Essais

Leçons de vie

Nikolaas Sintobin

ActuaLitté
Comment trouver le bonheur ? Dans les grandes oeuvres ou les petits riens ? Dans l'extraordinaire ou le quotidien ? C'est en spécialiste de la spiritualité ignatienne que Nikolaas Sintobin nous fait découvrir à quel point le bonheur est proche. Il nous propose, au fil de ses méditations, de découvrir la petite sagesse qui mène au grand bonheur. Mettant à profit son expérience de prêtre, Nikolaas Sintobin nous offre vingt réflexions mêlées d'anecdotes sur les différents thèmes qui composent notre existence : l'amour, la liberté, la gratitude, la patience, le doute, la confiance, la gratitude, le silence... C'est dans ces petites choses qui remplissent notre vie que le bonheur nous attend. On peut partir soi-même à sa recherche. Tout ce qu'il faut, c'est prêter attention. L'auteur fait face sans détour aux expériences simples et plus complexes de la vie quotidienne. Il propose une sagesse simple sans être naïve. Le bonheur n'est ni un trésor lointain à aller conquérir, ni un équipement qu'il faudrait se fabriquer : Nikolaas Sintobin nous propose de le trouver, petit à petit, caché sous les pétales du quotidien, dans les choses simples de la vie. Au point où chacun se trouve, sans jugement ni présupposé, cette sa sagesse affine les yeux et les oreilles pour accueillir les joies de la vie. Elle nous offre un bonheur à cueillir plutôt qu'à conquérir.

Par Nikolaas Sintobin
Chez Cerf

|

Auteur

Nikolaas Sintobin

Editeur

Cerf

Genre

Théologie

Leçons de vie

Nikolaas Sintobin

Paru le 16/10/2025

160 pages

Cerf

18,00 €

9782204174077
