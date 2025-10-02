La nuit de la peur

Anatole fais-moi peur ! C'est un grand soir pour Anatole : C'est parti pour une première tournée d'Halloween sans adultes ! Bon, ça aurait été mieux s'il n'avait pas dû se coltiner sa petite soeur Maya... Mais restons positifs. Sauf que quand ses amis et lui entrent dans la maison de l'effrayant Alceste, tout dérape. La question n'est plus de savoir ce qu'il se passe dans cette maison, mais de pouvoir en ressortir sains et saufs...