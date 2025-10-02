Inscription
#Roman jeunesse

La nuit de la peur

Carine Hinder, Laroche Sophie, Sophie Laroche

Anatole fais-moi peur ! C'est un grand soir pour Anatole : C'est parti pour une première tournée d'Halloween sans adultes ! Bon, ça aurait été mieux s'il n'avait pas dû se coltiner sa petite soeur Maya... Mais restons positifs. Sauf que quand ses amis et lui entrent dans la maison de l'effrayant Alceste, tout dérape. La question n'est plus de savoir ce qu'il se passe dans cette maison, mais de pouvoir en ressortir sains et saufs...

Par Carine Hinder, Laroche Sophie, Sophie Laroche
Chez Editions Auzou

Auteur

Carine Hinder, Laroche Sophie, Sophie Laroche

Editeur

Editions Auzou

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

La nuit de la peur

Laroche Sophie, Sophie Laroche

Paru le 02/10/2025

128 pages

Editions Auzou

7,50 €

9791039566650
