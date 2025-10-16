Jeune et citoyen

L'essentiel pour bien démarrer dans la vie ! Le guide pratique à destination des jeunes ! La 2e édition de ce livre rassemble tout ce qu'un jeune doit savoir pour bien démarrer dans la vie et devenir autonome : ses droits, les aides qu'il peut obtenir, les premières démarches qu'il a à faire... Il est conçu en 10 thèmes et 40 sujets avec une approche adaptée à cette tranche d'âge : écriture simplifiée, style direct, maquette dynamique, rubriques variées... Pour aller plus loin, des QRcode renvoient vers les pages des sites Service public. fr et Vie publique. fr pour obtenir davantage d'informations actualisées. Ce livre est indispensable pour les jeunes et pour leurs parents !