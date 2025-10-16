T'choupi Mes 500 premiers mots

Accompagnez votre enfant dans sa découverte du langage avec ce grand imagier de 500 mots illustrés par T'choupi ! Ce livre propose plus de 500 mots et tout autant d'images et de petites scènes avec T'choupi, le personnage préféré des tout-petits. Organisés en 34 thématiques, ces mots couvrent le quotidien de l'enfant (le square, l'école, la ferme, la forêt, le sport...) et ses apprentissages fondamentaux (les émotions, l'alphabet, les chiffres, les formes, les couleurs...). Chaque mot est associé à une image claire et identifiable, permettant à votre enfant d'établir facilement le lien entre le mot et sa représentation visuelle. Un classique indispensable pour accompagner l'acquisition du langage, enrichir le vocabulaire et stimuler la curiosité de votre enfant dans une multitude de domaines essentiels à son développement !