#Album jeunesse

T'choupi Mes 500 premiers mots

Thierry Courtin

ActuaLitté
Accompagnez votre enfant dans sa découverte du langage avec ce grand imagier de 500 mots illustrés par T'choupi ! Ce livre propose plus de 500 mots et tout autant d'images et de petites scènes avec T'choupi, le personnage préféré des tout-petits. Organisés en 34 thématiques, ces mots couvrent le quotidien de l'enfant (le square, l'école, la ferme, la forêt, le sport...) et ses apprentissages fondamentaux (les émotions, l'alphabet, les chiffres, les formes, les couleurs...). Chaque mot est associé à une image claire et identifiable, permettant à votre enfant d'établir facilement le lien entre le mot et sa représentation visuelle. Un classique indispensable pour accompagner l'acquisition du langage, enrichir le vocabulaire et stimuler la curiosité de votre enfant dans une multitude de domaines essentiels à son développement !

Par Thierry Courtin
Chez Nathan

|

Auteur

Thierry Courtin

Editeur

Nathan

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

T'choupi Mes 500 premiers mots

Thierry Courtin

Paru le 16/10/2025

42 pages

Nathan

13,95 €

ActuaLitté
9782095044138
