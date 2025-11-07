Au bureau, dans sa cuisine, dans sa cabine de poids-lourd ou dans les vestiaires de sa boîte, on a tous besoin d'un calendrier qui en jette, avec des belles images imprimées artisanalement. Cette année, Super Loto Editions laisse une carte blanche à l'artiste et affichiste Bonnefrite, et propose de vivre sa meilleure année 2026 en compagnie de la crème des artistes peintres ou dessinateurices contemporains. Sur le thème du bestiaire et de la magie noire, Bonnefrite donne le ton direct, en signant la couverture imprimée en typographie - letterpress pour les snobs, et pour dire qu'il y aura des couleurs de toute beauté et de la pression dans le papier. Le calendrier de Super Loto Editions, entièrement fabriqué à l'imprimerie artisanale Trace depuis 2012 à partir de techniques laborieuses, change cette année de forme, de prix et de style. En plus de la couverture en typographie, l'intérieur sera imprimé en risographie, et chaque image du calendrier sera entièrement prédécoupable. En somme, un plaidé-coupable pour du bestiaire aux vestiaires.