#Essais

Le Testament du Roc

Denis Marquet

Le testament du Roc Rome, 65 après Jésus-Christ. Sur le point de mourir, le Romain Cletus se remémore sa rencontre, trente ans auparavant, avec un certain Shimon, disciple de Yeshoua le Nazaréen, prisonnier dans les geôles de Néron. Un récit qui éclaire la vie de Jésus avec les yeux de Pierre, le premier de ses disciples, et qui permet de comprendre comment des hommes si modestes ont pu à ce point changer le destin de l'humanité. Après ceux de Marc, Matthieu, Luc et Jean, Denis Marquet nous raconte, en un récit prenant, l'évangile de Pierre. A travers le testament de celui que Jésus surnomma le Roc, le lecteur est invité à devenir cet homme ordinaire que l'extraordinaire va métamorphoser. Denis Marquet Normalien, ilest philosophe, thérapeute et écrivain. Il est l'auteur de plusieurs romans et essais, dont La Prière ou l'Art de recevoir (Flammarion, 2023).

Chez Points

Auteur

Denis Marquet

Editeur

Points

Genre

Vie chrétienne

Paru le 07/11/2025

560 pages

Points

12,90 €

9791041421398
