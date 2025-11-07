Le livre superbe et très dérangeant à l'origine du film sur Disney + Sans boulot, et sans un sou, comme le lui répètent son ami Clarence et son cousin Ricky, Charles Blakey habite à Long Island, dans le quartier noir de Sag Harbor, et vit d'expédients. Jusqu'au jour où un homme blanc, Anniston Bennet, lui propose de lui louer sa cave pour l'été. Après un refus initial, Blakey finit par céder devant la somme colossale offerte. Des déménageurs lui livrent une caisse de barres de fer avec une lettre où Bennet lui demande de lui construire... une cage. "Walter Mosley tisse ici une fable étrange et perverse sur la servitude volontaire". LE FIGARO Né en 1952 à Los Angeles, Walter Mosley est célèbre pour ses romans mettant en scène le détective privé noir Easy Rawlins. Cinq d'entre eux sont parus chez Points, dont Le Diable en robe bleue. Un homme dans ma cave a été adapté au cinéma et diffusé sur Disney +. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Mireille Vignol