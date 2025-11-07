Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Un homme dans ma cave

Walter Mosley

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le livre superbe et très dérangeant à l'origine du film sur Disney + Sans boulot, et sans un sou, comme le lui répètent son ami Clarence et son cousin Ricky, Charles Blakey habite à Long Island, dans le quartier noir de Sag Harbor, et vit d'expédients. Jusqu'au jour où un homme blanc, Anniston Bennet, lui propose de lui louer sa cave pour l'été. Après un refus initial, Blakey finit par céder devant la somme colossale offerte. Des déménageurs lui livrent une caisse de barres de fer avec une lettre où Bennet lui demande de lui construire... une cage. "Walter Mosley tisse ici une fable étrange et perverse sur la servitude volontaire". LE FIGARO Né en 1952 à Los Angeles, Walter Mosley est célèbre pour ses romans mettant en scène le détective privé noir Easy Rawlins. Cinq d'entre eux sont parus chez Points, dont Le Diable en robe bleue. Un homme dans ma cave a été adapté au cinéma et diffusé sur Disney +. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Mireille Vignol

Par Walter Mosley
Chez Points

|

Auteur

Walter Mosley

Editeur

Points

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un homme dans ma cave par Walter Mosley

Commenter ce livre

 

Un homme dans ma cave

Walter Mosley

Paru le 28/11/2025

240 pages

Points

8,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041418800
9791041418800
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.