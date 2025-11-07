Petite philosophie du flan

"Trembler, mais rester debout. Et si la sagesse, c'était d'adopter une vie flanesque ? " Le flan n'est pas seulement un dessert gourmand qui bloblotte : c'est une valeur sûre, indémodable, et savoureusement régressive, à l'image de la madeleine de Proust. Pour Alexis Le Rossignol, c'est aussi une certaine idée de la simplicité, une attitude face à la vie, et même une véritable philosophie. Il était donc temps pour l'humoriste de parler de cette relation toute particulière qui le lie à son homologue crémeux, à qui il doit tant. Entre anecdotes personnelles et digressions bien senties, l'auteur nous invite à rejoindre la grande amicale du flan. Un texte à déguster jusqu'à la dernière miette ! Alexis Le Rossignol est un auteur et humoriste. Il n'a jamais cuisiné de flan, mais en mange en moyenne 6 fois par semaine depuis 2019, ce qui lui donne toute légitimité sur le sujet.