#Essais

Quelle mémoire valoriser ?

Didier Houenoude

ActuaLitté
A Ouidah, au Bénin, le douloureux passé de la traite des esclaves s'entrecroise avec l'héritage architectural transmis par les Afro-Brésiliens, ces descendants d'esclaves revenus du Brésil sur les côtes africaines au milieu du XIXe ? siècle. Ce patrimoine, qui a profondément marqué l'urbanisme, les savoir-faire et les dynamiques sociales locales, est toutefois porteur d'ambiguïtés historiques et se retrouve aujourd'hui au coeur de vastes projets touristiques. En valorisant l'architecture de cette communauté et les lieux de mémoire de la traite transatlantique, l'Etat béninois cherche à faire de la ville de Ouidah une vitrine du tourisme mémoriel. Or cette entreprise soulève des tensions au sein de la population ? : quelle mémoire valoriser ?? Comment transmettre une histoire aussi complexe sans la simplifier, sans en occulter les aspects sombres, ni la marchandiser ??

Par Didier Houenoude
Chez Editions de la Sorbonne

|

Auteur

Didier Houenoude

Editeur

Editions de la Sorbonne

Genre

Généralités

Quelle mémoire valoriser ?

Didier Houenoude

Paru le 09/10/2025

Editions de la Sorbonne

9,00 €

ActuaLitté
9791035110802
