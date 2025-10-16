Echo - Tome 2 - La mémoire des pierres

Avant de devenir l'Onyx, Echo n'était qu'une mécanicienne de Bas-Cité dominée par un unique besoin : la nécessité de survivre. Mais les complots de Pandore n'ont épargné ni son âme, ni son coeur et c'est dans l'ombre d'Atlas, où elle et ses compagnons ont trouvé refuge, que les graines de la haine semées par les Anciens s'épanouissent. Ecrasée par le poids du futur et lestée par celui du passé, Echo devra trouver une raison de se battre plus importante encore que la vengeance, car la colère est aveugle et il est si simple de se perdre... Archibald est bien décidé à ne la laisser s'égarer sous aucun prétexte. Elle est une part de lui-même désormais, un morceau de son esprit dont il ne peut se défaire. Destin ou malédiction, amour ou poison, le résultat est le même : l'Onyx appartient au Rubis et il doit tout faire pour la protéger. Suite et fin d'une saga explosive dont vous ne ressortirez pas indemne.