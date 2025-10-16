Fumeur de cierges

Très tôt le matin, un homme se réveille près du tram T3b, enbordure de Paris. Il a passé sa nuit dehors, allongé sur le sol, le corps envrac et les souvenirs dans le vent. Dans sa poche : un peu de monnaie, untéléphone quasi déchargé... Dans sa tête, une obsession : trouver, au plus vite, une dose pour le faire remonter. 06h32 - Diane Arbus(Porte des Poissonniers) J'émerge. Dans les vapes total, le flou. Les crampesdans le bide, les frissons autour des os. Et une douleur innommable dans lecrâne. Bam. Bam. Et encore bam. Sans arrêt. Une plongéedans l'enfer du crack à Paris... Cette drogue qui sefabrique vite, s'obtient pour presque rien, circule de main en main et fait desravages. Un quotidien où les réalités se percutent et s'égarent. Ce roman nousalerte : avant d'être un problème de sécurité publique, le crack interpelledirectement nos politiques de santé publique. Un stylepercutant qui laisse aussi une place au rêve et à l'humour.