#Beaux livres

La ville et son sol

Hans Bernoulli, Arlette Senn-borloz, Martine Sgard

C'est au nom de la rationalité, de la beauté et de l'exigence absolue d'expérimenter de nouvelles formes urbaines que Hans Bernoulli conteste la marchandisation du sol. Figure majeure de l'urbanisme du XXe siècle, l'architecte suisse fut le plus grand théoricien de la propriété publique et indivise du sol, qu'il considérait comme condition nécessaire à la réalisation de la "ville idéale de notre temps" . En 1946, il publie Die Stadt und ihr Boden (La ville et son sol), qui demeure à cet égard une oeuvre incontournable : la longue histoire du passage du sol indivis à sa parcellisation en une multitude de propriétés privées y est retracée avec une richesse impressionnante d'exemples et de données. L'approche de l'urbaniste relève d'une appréhension systémique du régime foncier, des dynamiques monétaires globales, de la politique de l'emploi et de la forme urbaine - dans ses réussites les plus marquantes comme dans ses impasses. La lecture de La ville et son sol, aujourd'hui pour la première fois intégralement traduit en français, donne à mesurer pleinement la trajectoire d'un urbanisme progressiste, faisant dialoguer les imaginaires urbains contrastés des grands concepteurs du siècle dernier. Aux yeux du XXIe siècle, la réflexion de Bernoulli apparaît comme une contribution particulièrement féconde pour penser à nouveau le sol comme une ressource renouvelable, pour en reconquérir la nature de grand commun. Essai introductif de Florian Hertweck Postface d'Elena Cogato Lanza avec Mireille Senn

Par Hans Bernoulli, Arlette Senn-borloz, Martine Sgard
Chez Métis Presses

|

Auteur

Hans Bernoulli, Arlette Senn-borloz, Martine Sgard

Editeur

Métis Presses

Genre

Architecture

La ville et son sol

Hans Bernoulli trad. Arlette Senn-borloz, Martine Sgard

Paru le 07/11/2025

176 pages

Métis Presses

26,00 €

9782940711345
© Notice établie par ORB
