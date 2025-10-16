La philosophie des professeurs est un essai qui s'inspire del'effervescence pédagogique, libertaire et égalitaire de Mai 68, publié en 1970. L'auteur, François Châtelet, fait partie des fondateurs du centre expérimentalde Vincennes (devenu Université Paris 8) en 1969, et des co-fondateurs duCollège international de philosophie en 1984. Son argumentation iconoclaste nousfait le plus grand bien aujourd'hui, à l'heure des injonctions conservatricesque subissent les écoles, les universités et les médias, réduisant laphilosophie à un discours dominant ou à une convention académique. FrançoisChâtelet a défendu un enseignement universitaire sans attribution de notesindividuelles, ouvert à tout le monde, et une accessibilité à la philosophiesans diplôme préalable. Il la voit plutôt comme une réflexion critique et unerecherche conceptuelle qui se nourrit de toutes les sciences humaines et d'unensemble de mouvements émancipateurs, depuis la révolution algérienne aurenversement des bureaucraties, en passant par la mise en question dubonapartisme et de ses schèmes intellectuels. Le livre de Châtelet, qui alui-même enseigné en lycée, scrute les modèles et manuels éducatifs, leursformes désuètes, afin de saisir limites et brèches prometteuses. Son texte parleaujourd'hui encore à tous les publics éclairés, tous les professeurs dusecondaire et du supérieur qui subissent la bêtise, et aux étudiant·es quisouhaitent sortir de la tutelle.