Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La philosophie des professeurs

François Chatelet, Alexander Neumann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La philosophie des professeurs est un essai qui s'inspire del'effervescence pédagogique, libertaire et égalitaire de Mai 68, publié en 1970. L'auteur, François Châtelet, fait partie des fondateurs du centre expérimentalde Vincennes (devenu Université Paris 8) en 1969, et des co-fondateurs duCollège international de philosophie en 1984. Son argumentation iconoclaste nousfait le plus grand bien aujourd'hui, à l'heure des injonctions conservatricesque subissent les écoles, les universités et les médias, réduisant laphilosophie à un discours dominant ou à une convention académique. FrançoisChâtelet a défendu un enseignement universitaire sans attribution de notesindividuelles, ouvert à tout le monde, et une accessibilité à la philosophiesans diplôme préalable. Il la voit plutôt comme une réflexion critique et unerecherche conceptuelle qui se nourrit de toutes les sciences humaines et d'unensemble de mouvements émancipateurs, depuis la révolution algérienne aurenversement des bureaucraties, en passant par la mise en question dubonapartisme et de ses schèmes intellectuels. Le livre de Châtelet, qui alui-même enseigné en lycée, scrute les modèles et manuels éducatifs, leursformes désuètes, afin de saisir limites et brèches prometteuses. Son texte parleaujourd'hui encore à tous les publics éclairés, tous les professeurs dusecondaire et du supérieur qui subissent la bêtise, et aux étudiant·es quisouhaitent sortir de la tutelle.

Par François Chatelet, Alexander Neumann
Chez Editions Etérotopia

|

Auteur

François Chatelet, Alexander Neumann

Editeur

Editions Etérotopia

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La philosophie des professeurs par François Chatelet, Alexander Neumann

Commenter ce livre

 

La philosophie des professeurs

François Chatelet

Paru le 16/10/2025

120 pages

Editions Etérotopia

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791093250786
9791093250786
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.