Le guide écofrugal

Philippe Lévêque, Fabrice Bonnifet

Et si consommer mieux vous permettait de dépenser moins ? Face à la crise du pouvoir d'achat et aux défis écologiques, il est temps de changer nos habitudes ! Alimentation, habitat, énergie, consommation et loisirs... Le Guide Ecofrugal propose une méthode simple et effcace testée depuis plus de dix ans pour gagner en qualité de vie, améliorer son budget et réduire son empreinte écologique au travail comme chez soi. Dans cette nouvelle édition enrichie, Philippe Lévêque, sans discours moralisateur ni culpabilisation, vous amène à revisiter vos pratiques du quotidien pour vivre mieux, économiser et réparer un monde en crise. Dans ce guide, vous trouverez : - Plus de 500 solutions simples et économiques pour réduire vos dépenses et votre impact sur la planète ; - 8 ateliers thématiques à faire en famille, au bureau ou avec vos voisins (eau, numérique, biodiversité, zéro déchet...) pour cultiver ensemble l'envie d'agir ; - Des témoignages, des interviews d'experts et d'influenceurs à impact pour vous inspirer. Philippe Lévêque est le fondateur d'Ecofrugal Project, une communauté engagée pour une transition écologique à portée de tous. Auteur, coach et conférencier, il a formé plus de 10000 personnes en France et accompagne des entreprises dans leurs démarches responsables. Découvrez le mouvement sur monatelier-ecofrugal. fr. Préface de Fabrice Bonnifet, président du Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D) et de GenAct.

Par Philippe Lévêque, Fabrice Bonnifet
Chez Leduc.s éditions

Auteur

Philippe Lévêque, Fabrice Bonnifet

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Eco-gestes, éco-citoyenneté

Le guide écofrugal

Philippe Lévêque

Paru le 02/10/2025

384 pages

Leduc.s éditions

15,90 €

9791028536169
