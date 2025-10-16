Un jardin sous les paupières

Au coeur de son jardin, L. est une femme au bord de l'épuisement. Narrateur de ses confins intimes, ce jardin prodigieux l'accompagne lorsqu'elle vacille. Du ravissement amoureux à la reconquête de la vie après un chaos fou, c'est l'histoire d'une femme qui, résistant à l'obscurcissement, dispense une lumière contagieuse. Il s'agit ici d'amour et de nature, de la cruelle beauté du temps qui passe, de la féminité comme de la masculinité, des exils, du refus viscéral de l'ordre cynique du monde, de la puissance des rêves et du surgissement de ces petits bonheurs essentiels qui palpitent en silence dans les interstices de nos existences. C'est une puissante ode aux jardins, à tous les jardins, autant aux lieux naturels extérieurs et mouvants qu'à ces indéfectibles extensions de nous-mêmes.