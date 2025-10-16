Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Relire Claire de Duras

Xavier Bourdenet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ecrivaine discrète et pourtant autrice de best-sellers, Claire de Duras invente au début des années 1820 un romanesque nouveau qui dit les tensions d'un temps hésitant entre nostalgies d'Ancien Régime et évolutions libérales. Composés en une brève période d'intense activité créatrice, Ourika, Edouard, Olivier ou le secret sont autant de variations sur une idée fixe : le "mur de cristal" qui isole inéluctablement des êtres sensibles, passionnés, à la singularité marquée. Qu'il s'agisse de la couleur de peau (Ourika), de la classe sociale (Edouard), d'un mal non identifié (Olivier), la différence s'y heurte à des normes sociales rigides et excluantes dont l'injustice est ainsi interrogée. Pour peindre ces héros de la scission, intérieure comme sociale, Claire de Duras articule la plus fine analyse psychologique à une lucidité aiguë sur la "fatalité de l'ordre social" , laïcisant ainsi le tragique. Cette voix singulière du romantisme, fort célèbre en son temps, fut injustement oubliée par l'histoire littéraire. Ce volume lui redonne pleine visibilité en éclairant l'une des poétiques romanesques les plus originales de la Restauration.

Par Xavier Bourdenet
Chez PU Rennes

|

Auteur

Xavier Bourdenet

Editeur

PU Rennes

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Relire Claire de Duras par Xavier Bourdenet

Commenter ce livre

 

Relire Claire de Duras

Xavier Bourdenet

Paru le 20/11/2025

PU Rennes

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041307135
9791041307135
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.